Todo esto llegará a Netflix en junio de 2020

La siguiente semana dará inicio junio, por lo tanto, es hora de ver qué sorpresas nos tiene preparados Netflix para el siguiente mes. A diferencia de mayo, en esta ocasión contamos con un par de serie y películas más interesantes, como Indiana Jones, Lara Croft: Tomb Raider, Perdidos en Tokio y más Modern Family.

Series:

–Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

–The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1-2 (1/6/2020)

–The Real Housewives of New York City: Temporada 1-2 (1/6/2020)

–The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1-2 (1/6/2020)

–Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

–La cantina de medianoche: Temporada 1-3 (1/6/2020)

–The Titan Games (1/6/2020)

–Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

–Modern Family: Temporada 7-10 (2/6/2020)

–¿Me escuchas? (4/6/2020)

–13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

–Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

–Reality Z (10/6/2020)

–De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

–F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

–Historia de un crimen: La búsqueda (12/6/2020)

–Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

–The Sinner: Jamie (19/6/2020)

–The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

–Manjares divinos (24/6/2020)

–Amar y vivir (26/6/2020)

–RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (sin fecha de estreno)

Documentales:

–Genios del abecé (3/6/2020)

–Lenox Hill (10/6/2020)

–La familia del soldado (19/6/2020)

–Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

–Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

–Atleta A (24/6/2020)

Películas:

–Hombres, mujeres y niños (1/6/2020)

–El último maestro del aire (1/6/2020)

–Inframundo: El despertar (1/6/2020)

–Lara Croft: Tomb Raider (1/6/2020)

–Jack Reacher: bajo la mira (1/6/2020)

–Hancock (1/6/2020)

–Un papá genial (1/6/2020)

–Ahora son trece (1/6/2020)

–La nueva gran estafa (1/6/2020)

–Amor sin escalas (1/6/2020)

–Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1/6/2020)

–Indiana Jones y la última cruzada (1/6/2020)

–Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (1/6/2020)

–Rescatando al soldado Ryan (1/6/2020)

–La buena esposa (1/6/2020)

–El rey Arturo: La leyenda de la espada (7/6/2020)

–5 sangres (12/6/2020)

–La Red Avispa (19/6/2020)

–Siente el ritmo (19/6/2020)

–Tren a mi destino (19/6/2020)

–Victoria y Abdul (23/6/2020)

–Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

–Mujer Maravilla (26/6/2020)

–Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

–Adú (30/6/2020)

–Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

–Perdidos en Tokio (30/6/2020)

–Volver al futuro (30/6/2020)

–Volver al futuro III (30/6/2020)

–Perfume de mujer (30/6/2020)

–Enemigo inmortal (30/6/2020)

–La torre oscura (30/6/2020)

–Robin Hood (30/6/2020)

–Las últimas vacaciones (anunciada pero sin fecha)

Anime:

–BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

–Amor de gata (18/6/2020)

–Brand New Animal (30/6/2020)

Series y películas infantiles:

–Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

–El cadáver de la novia (6/6/2020)

–Kipo y la era de los magnimales: Temporada 2 (12/6/2020)

–Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

–El reino de las rimas (19/6/2020)

–El Grinch (30/6/2020)

