¡Todo esto llegará a Disney+ en un futuro!

Hoy fue un gran día para los usuarios de Disney+. No solo se han agregado una gran cantidad de películas, sino que se han revelado lo que parece ser un sin fin de proyectos para esta plataforma. Desde series, pasando por películas, hasta documentales, y aquí te presentamos todos los anuncios más importantes del Disney+ Day.

La Era del Hielo está de regreso con The Ice Age Adventures of Buck Wild, una película animada que estará disponible el 28 de enero de 2022.

❄️ @IceAge is back, and it’s coming to #DisneyPlus! Get ready for a wild prehistoric adventure! Check out the teaser trailer for The Ice Age Adventures of Buck Wild, streaming January 28. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/KKGe0EUQTP — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Baymax, el robot de Big Hero 6, protagonizará su propia serie animada del mismo nombre, la cual llegará a Disney+ en el verano de 2022.

A big hero will rise ●—● Baymax!, an Original Series, is streaming Summer 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/S3ZDUQ6mu1 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Una nueva película de Más barato por docena ya está en desarrollo, y se estrenará en marzo de 2022.

No solo el próximo 3 de diciembre se estrenará la película animada de Diary of a Wimpy Kid, sino que Rodrick Rules, una nueva aventura animada de esta propiedad, ya está en desarrollo.

A solo unas semanas de su estreno, se ha compartido un nuevo avance The Beatles: Get Back, documental a crago de Peter Jackson.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers tendrá un reboot gracias a una película animada que se estrenará en la primavera de 2022.

Hocus Pocus 2 ya está en producción, y se estrenará en el otoño de 2022, probablemente en Halloween.

El reboot de Pinocho protagonizado por Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key y Lorraine Bracco ya tiene ventana de estreno, y será en el otoño de 2022 cuando veamos esta nueva versión del clásico cuento infantil dirigido por Robert Zemeckis.

Se compartió el primer tráiler de Welcome to Earth, la serie documental de Nat Geo protagonizada por Will Smith, la cual se estrenará el 8 de diciembre.

Las Crónicas de Spiderwick también tendrán un reboot, en esta ocasión en forma de una serie live action.

Respecto a Star Wars, se ha revelado Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, un documental especial que nos da un recorrido por la historia de este personaje, el cual ya está disponible en Disney+.

You know his name. Revisit his story. Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, an Original Documentary Special, is now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/TJzMeRNKCp — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

La serie de Obi-Wan tuvo un detrás de cámaras, el cual puedes ver aquí.

Cars on the Road es la nueva serie animada inspirada en el universo de Cars, la cual estará disponible el próximo año. Owen Wilson y Larry the Cable Guy regresarán para darle voz a Lightning McQueen y Mater respectivamente.

Pixar ha revelado Win or Lose, una nueva serie animada que se estrenará en el otoño de 2023.

El mundo de Zootopia se expandirá gracias Zootopia+, una serie de cortos que se estrenarán a lo largo de 2022.

Tiana, serie musical y continuación de la Princesa y el Sapo, llegará a Disney+ en el 2023. La serie sigue a la recién coronada Princesa de Maldonia en una nueva aventura, pero su pasado en Nueva Orleans no se queda atrás.

Vía: Disney