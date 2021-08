TLOU II esconde referencia a Left Behind

The Last of Us Part II es un juego extenso, lleno de miles de líneas de diálogo. Sin embargo, los fans de esta serie se han dado a la tarea de analizar cada párrafo con el objetivo de encontrar algunas insinuaciones a otros proyectos de Naughty Dog, pistas sobre una posible tercera entrega y, en el caso del día de hoy, una referencia a otras aventuras de Ellie. De esta forma, recientemente se reveló que hay una conversación en esta secuela que seguramente todos los que jugaron Left Behind, el DLC del primer título, podrán reconocer.

En Left Behind, Riley quiere sorprender a Ellie, y cuando la protagonista es llamada, ella responde con: “¿Es un dinosaurio?”. Si bien en su momento no vimos a estos animales prehistóricos, en uno de los flashbacks presentes en The Last of Us Part II, esta conversación se repite, solo que con Joel listo para sorprender a Ellie.

Si bien Riley solo le mostró una tienda de disfraces a Ellie, Joel lleva a este personaje al museo de ciencia e historia en Wyoming, en donde sus sueños de ver a los dinosaurios se hacen realidad. Esto da pie a una de las secciones más amadas y recordadas de la secuela.

Sin duda alguna, esto demuestra que los responsables por esta serie le tienen un gran cariño a todos los capítulos en la vida de Ellie, y este personaje es alguien que, pese a sus problemas, aún conserva un poco de su inocencia. En temas relacionados, así se vería The Last of Us si fuera un anime. De igual forma, Anna Torv se suma a la adaptación de este juego.

Vía: Reddit