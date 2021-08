The Last of Us Part II se lanzó en PlayStation 4 el año pasado, y desde entonces, el juego ha logrado amasar una enorme cantidad de apasionados fans. Uno de estos fans es Caro Oliveira, ilustrador/artista conceptual 2D, que decidió canalizar esa pasión en una versión anime del título de Naughty Dog.

A través de su canal de YouTube, Oliveria compartió un video que nos muestra cómo se vería el mundo de TLOU en un anime. Sobra decirlo, pero el resultado es sumamente impresionante y acá lo puedes ver tú mismo:

Pero el trabajo de Oliveria no se detiene ahí, pues a través de redes sociales, también ha compartido varias imágenes que incluyen a personajes como Joel, Ellie, Tess y Riley:

“Los personajes más memorables de The Last of Us en versión anime.”

La atención al detalle en las obras de Oliveria ciertamente es increíble. Los personajes se parecen a sus contrapartes de ambos juegos, pero con un estilo que se siente completamente fresco y original.

Via: ComicBook