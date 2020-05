TLOU 2: Troy Baker no cree que las filtraciones afecten al juego final

A finales del mes pasado, The Last of Us: Part II sufrió de una terrible filtración que reveló mayores momentos de esta anticipada entrega, incluso su final. Tan rápido como pudieron, Sony y Naughty Dog lograron dar con los responsables, asegurando que se trataba de un grupo de hackers. Si desafortunadamente fuiste víctima de estos spoilers, no tienes mucho de qué preocuparte, o al menos así lo asegura Troy Baker, actor que da vida a Joel en la franquicia.

Baker llevó a cabo una reciente sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram, donde el actor respondió a un fan preguntando sobre estos spoilers:

“Hombre, no importa. Mira, si crees que el juego puede arruinarse por unas cuantas capturas de pantalla… ¿De verdad? Un estudio con más de 30 años de desarrollo, con tantos premios en su haber que ni siquiera pueden ponerlos todos en un armario de trofeos.” “Este es el juego más grande y ambicioso que han hecho hasta la fecha. ¿Realmente piensas que esa experiencia puede destruirse por completo con un par de capturas de pantalla? ¿Que seis años de desarrollo pueden destruirse por eso?”

A pesar de que TLOU 2 es un juego con un fuerte enfoque en su narrativa, Baker cree que la experiencia completa se disfruta al jugarlo, y el hecho de que hayas visto cualquier cosa relacionada a este título, no significa que no vayas a poder disfrutarlo tal y como sus creadores lo quieren.

The Last of Us: Part II llegará al PlayStation 4 de manera exclusiva el 19 de junio de 2020.

Fuente: Troy Baker