Guerrilla Collective será el gran evento para estudios indies durante el verano

Debido a la cancelación de E3 2020, han surgido varios eventos dedicados a revelar información sobre el futuro de ciertos títulos y desarrolladores de la industria. Mientras que Summer Game Fest planea encapsular las presentaciones de Xbox, Ubisoft, Sony y otras compañías AAA bajo una temporada completa, el recién anunciado Guerrilla Collective planea hacer lo mismo con compañías más pequeñas.

Este evento será presentado por Greg Miller y es producido por Media Indie Exchange (The MIX) en conjunto con Kinda Funny Games Showcase. Se llevará a cabo del 6 al 8 de junio 2020, y contará con la participación de los estudios detrás de juegos como Disco Elysium, Frostpunk, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action y muchos más.

A collective of amazing game studios and publishers have come together to create a digital multi-day press conference from June 6th-8th. Teams will share new games, debut trailers while celebrating the gaming culture. More info: https://t.co/Gja0ka2oxN #guerrillacollective pic.twitter.com/yoYDrsJfYC

