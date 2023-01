Titans y Doom Patrol serán canceladas oficialmente

Desde hace algunos meses el contenido producido por Warner Bros. Discovery ha sido cancelado de manera masiva, entre ellos películas importantes como la de Batgirl que nunca llegó a HBO Max. Y ahora, se confirma que las series de Doom Patrol y Titans tendrán un destino que no va a ser del agrado para quienes están viendo sus temporadas.

La noticia salió a la luz en The Hollywood Reporter, Deadline Hollywood y Variety, y un portavoz de HBO Max confirmó la información mediante un comunicado, mismo que los fanáticos ya pueden leer:

Si bien estas serán las últimas temporadas de Titans y Doom Patrol, estamos muy orgullosos y emocionados de que los fanáticos vean sus finales culminantes. Estamos agradecidos con Berlanti Productions y Warner Bros. Television por hacer series tan emocionantes, llenas de acción y conmovedoras. Agradecemos al productor ejecutivo de Titans, Greg Walker, a los productores ejecutivos Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem y al equipo de Weed Road Pictures. Para Doom Patrol, celebramos al showrunner Jeremy Carver y a los productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess y Tamara Becher-Wilkinson. Durante cuatro temporadas, los fanáticos se han enamorado de los Titans y Doom Patrol, invirtiendo en sus pruebas y tribulaciones, y en sus batallas legendarias salvando el mundo una y otra vez.

A esto se le suma lo que ha mencionado James Gunn de manera pública:

The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1

— James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2023