Por allá del 2013, Borderlands 2 recibió un contenido DLC conocido como Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Esta expansión fue considerada por muchos como una de las mejores en todo el juego, por lo que ahora Gearbox Software ha decidido venderla como un título en solitario para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure es el nuevo nombre que ha recibido este juego, que como te decía antes, ya puedes adquirir ahora mismo por $9.99 dólares. Si estás emocionado por Tiny Tina’s Wonderlands, entonces qué mejor opción que disfrutar de este contenido previo a su lanzamiento. Por acá puedes ver su tráiler de revelación.

De hecho, este juego estará gratis en la Epic Games Store hasta el 16 de noviembre de este año, por lo que te recomendamos ampliamente no desperdiciar de esta oportunidad para canjearlo sin costo alguno.

Por su parte, recuerda que Tiny Tina’s Wonderlands estará disponible el 25 de marzo de 2022 para consolas Xbox, PlayStation y PC.

Nota del editor: Recordemos que Tiny Tina’s Wonderlands debía estrenarse este año, pero sus autores la retrasaron hasta 2022. Sin duda esta expansión debería calmar un poco las ansias por este nuevo spinoff de Borderlands, y si nunca pudiste jugarla cuando salió en 2013, yo te recomendaría que le des una oportunidad.

