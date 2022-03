The Wolf Among Us 2 no será una secuela directa

Después de meses de silencio, Telltale Games finalmente nos reveló un nuevo tráiler para The Wolf Among Us 2, mismo que también confirmaba su ventana de lanzamiento. Seguimos sin tener muchos detalles sobre este anticipado juego, pero de acuerdo con sus desarrolladores, no será necesario haber jugado al primero para entenderle a su historia.

Jamie Ottilie, CEO de Telltale Games, mencionó que la historia de The Wolf Among Us 2 había sido construida de tal forma que no iba a ser necesario haber jugado la original. Ottilie mencionó que el primer episodio de esta secuela será suficiente para que los jugadores puedan entender lo que está pasando con estos personajes, y en dónde se ubican dentro de la narrativa.

“Aspiramos por construir narrativas que puedan sostenerse por ellas mismas. Creemos que el primer episodio construye las cosas de tal manera que el jugador podrá entender cómo es que esos personajes llegaron ahí y quiénes son.”

The Wolf Among Us 2 está programado para debutar en 2023 para consolas PlayStation, Xbox y PC.

Nota del editor: Por una parte está bien que decidan hacer una historia completamente original, pero de todos modos, yo recomendaría darle oportunidad al primer The Wolf Among Us. El juego es sensacional y sin dudas, uno de los mejores de Telltale.

Via: IGN