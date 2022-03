Fortnite podría recibir un modo permanente sin construcción

Fortnite Chapter 3 Season 2 removió por completo la construcción del battle royale, aunque esto será únicamente temporal. No obstante, parece que Epic Games ya está considerando diseñar un modo de juego específicamente para quienes no disfrutan de esta mecánica dentro del juego.

De acuerdo con HYPEX, un reconocido filtrador de Fortnite, varias pistas sugieren que Epic convertirá al modo de ‘no construir’ en un modo temporal, junto a todos los demás que ya tiene el título actualmente.

Seems like Epic IS planning to keep a No-Building modes, here are some signs/proofs 🔥

– There’s SEPARATE No-Building modes that they can enable ANYTIME after this limited time event ends

– They changed most loading screen tips to say “In modes with building enabled …” pic.twitter.com/SvQ5SkbCit

— HYPEX (@HYPEX) March 23, 2022