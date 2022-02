Tal y como se nos prometió el día de ayer, el primer tráiler de The Wolf Among Us 2 finalmente se estrenó hace unos momentos, y nos permite conocer cómo ha sido la vida de Bigby Wolf desde los acontecimientos del primer título. Adicionalmente, se nos dio una ventana de lanzamiento y parece que todavía falta bastante para ponerle las manos encima a esta secuela.

El juego será una secuela directa de su antecesor, y estará disponible en algún punto de 2023 para la pasada y actual generación de consolas, así como para PC. Sin embargo, la principal diferencia respecto al primer juego es que ésta no será una aventura episódica, sino que el juego se lanzará completo sin la necesidad de tener que estar esperando por nuevos episodios cada par de meses.

Telltale Games no reveló más detalles sobre este juego, y tampoco sabemos si en el futuro los siguientes títulos de la compañía abandonarán el formato episódico. Tendremos que esperar para conocer más información sobre todo esto, pero será mejor que te armes de paciencia ya que The Wolf Among Us 2 podría tardar mucho más en llegar de lo pensado.

Nota del editor: Me emociona bastante saber que este juego logró ser rescatado después de que Telltale Games se declarara en bancarrota, pero siento que tal vez lo anunciaron demasiado pronto. Digo, entiendo todo lo que pasó con el estudio, pero es posible que The Wolf Among Us 2 incluso pueda salir hasta finales del siguiente año.

Via: Telltale Games