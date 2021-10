The Witcher 3 ya fue clasificado para PS5 y Series X|S

Además de la versión next-gen de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED también dijo que estaban trabajando en una versión mejorada de The Witcher 3: Wild Hunt, misma que estaría disponible este año. El 2021 está llegando a su fin y todavía no tenemos novedades respecto a esto, pero una reciente pista indica que ya no faltaría mucho para su lanzamiento.

Sucede que la PEGI, agencia que se encarga de clasificar los juegos en Europa, recientemente clasificó a la versión next-gen de The Witcher 3, tal y como podrás ver en la siguiente imagen.

En teoría, esto debería significar que su estreno sí debería llegar este año, pero tampoco es algo cien por ciento verdadero. Aunque CDPR lo prometió, actualmente el estudio sigue sufriendo las consecuencias por el caos de Cyberpunk 2077 y no sabemos si vayan a poder cumplir con esta promesa.

Nota del editor: Siempre que un juego ya recibe clasificación significa que su fecha de estreno no está muy lejos. Recordemos que CDPR prometió que The Witcher 3 sí llegaría este año a nuevas consolas, pero posteriormente, dijeron que después de todo, “no podían comprometerse a que así sería.” Esperemos que al final sí lo cumplan.

Via: PEGI