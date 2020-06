The Messenger y más juegos llegarán a Xbox Game Pass mañana

Xbox Game Pass sigue demostrando el gran valor que le ofrece a los usuarios. Como ya es una costumbre con este servicio, varios juegos se unirán a la plataforma en cuestión de horas, incluso, uno ya está disponible.

En estos momentos ya puedes disfrutar de Night Call, un juego en donde tomas el papel de un conductor de taxi, y será tu trabajo evitar una serie de crímenes al escuchar los problemas de todos los pasajeros que se suban a tu vehículo.

De igual forma, a partir del día de mañana, 25 de junio, Observation, Streets of Rogue y The Messenger se unirán a esta plataforma. Aunque los dos primeros títulos son bastante interesantes, es The Messenger el juego que sobresale en esta lista por ser considerado uno de los mejores plataformeros retro de los últimos años.

Hablando de Microsoft, un tweet de la cuenta oficial de Halo en Twitter, parece insinuar el regreso de un personaje a esta serie.

Vía: Xbox