The Matrix Resurrections ya está aquí, y parece ser que esta secuela no terminó por convencer a los fans. Pero, ¿acaso esto significa que habrá nuevas películas de la franquicia? Pues de acuerdo con el propio Keanu Reeves, las posibilidades de que esto sucedan son pocas.

Reeves recientemente participó en una entrevista con el portal Empire, en donde reveló que, según él, Lana Wachowski, directora de Resurrections, ya no tiene intenciones de volver a hacer otra de estas películas. No obstante, él sí estaría dispuesto a regresar como Neo si la oportunidad se presentase nuevamente. Mismo caso con Carrie-Anne Moss, quien interpretó a Trinity en toda la saga.

Resurrections ha tenido un muy buen desempeño en taquilla, esto a pesar de la recepción mixta que tuvo y el hecho de que también tuvo un estreno simultáneo en HBO Max. Pero parece que The Matrix llegó a su fin con esta cuarta entrega, o bueno, eso dicen.

Nota del editor: La verdad es que Resurecctions sí me quedó a deber, y aunque no es tan mala como las secuelas originales de The Matrix, creo yo que tampoco es lo que muchos estábamos esperando. Tal vez lo mejor sea quedarnos únicamente con la primera entrega de la serie.

Via: Empire