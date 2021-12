Sin lugar a dudas, Gollum es uno de los personajes más memorables de Midle-earth, y ni siquiera es necesario que te contemos más detalles sobre él. Sin embargo, todos aquellos que deseen conocer un poco más de su historia podrán hacerlo con The Lord of the Rings: Gollum, título que estará presente durante The Game Awards.

Vía un críptico teaser en Twitter, se confirmó que el juego tendrá algún tipo de presencia durante el evento presentado por Geoff Keighley en diciembre:

Hasta donde sabemos, este es el primer juego confirmado para The Game Awards. Anteriormente ya habíamos tenido unos cuantos vistazos a él, y honestamente, no se veía tan bien como nos hubiera gustado. Con suerte, eso cambiará este próximo 9 de diciembre.

Nota del editor: Por más que me guste el personaje de Gollum, me es imposible emocionarme por este juego. La idea de jugar con este ser no me parece nada atractiva, y francamente, hubiera preferido tener una secuela para Shadow of War en lugar de esto.

