The Lord of the Rings: Gollum presenta nuevo gameplay y confirma ventana de lanzamiento

The Lord of the Rings: Gollum fue uno de los primeros juegos en ser anunciados para la nueva generación de consolas, y posteriormente también se reveló que estaría llegando a PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, su lanzamiento sigue estando muy lejos, o al menos eso dicen sus desarrolladores.

En un nuevo video publicado por Nacon North America se puede apreciar gameplay nunca antes visto del juego, y no solo eso, sino que se dio a conocer que The Lord of the Rings: Gollum estará haciendo su debut hasta finales de 2022.

¿Por qué fue anunciado tan pronto entonces? Es difícil saberlo, pero ciertamente el coronavirus debió haber impactado fuertemente su desarrollo y se ve que el juego todavía se encuentra en una etapa muy temprana de su producción. Esperemos que el producto final luzca mucho mejor.

Fuente: Nacon North America