The Legend of Zelda: Fan crea su propio set de LEGO del Templo del Tiempo y requiere tu ayuda

Gracias al sitio LEGO Ideas hemos visto creaciones bastante geniales, pero tristemente no todas logran llegar al mercado. Apenas hace poco se descubrió esta recreación del Templo del Tiempo de The Legend of Zelda, que incluye más de mil 700 piezas de LEGO, y que requiere de tu ayuda para convertirse en una realidad.

Matthias Barsch fue el responsable de crear este set de LEGO, que no solo reconstruye el exterior del templo, sino también el interior. Hasta hay instrucciones para armarlo tú mismo en caso de que tengas las piezas necesarias, pero como te decía antes, vas a requerir bastantes.

La cosa está en que este set todavía no es oficial, pero ya se encuentra en el sitio de LEGO Ideas, donde los fans pueden votar por él para que eventualmente LEGO lo convierta en una realidad. Si estás interesado en votar por este proyecto, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

Via: ZeldaUniverse