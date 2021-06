Oddworld: Soulstorm, una exclusiva de PlayStation, aparece listado para Xbox

Recientemente se reveló que The Medium, una exclusiva de Xbox y PC, ya está listado para PS5, y este anuncio podría darse durante el Koch Primetime en unos días. Ahora, se ha dado conocer un caso contrario, ya que Oddworld: Soulstorm podría llegar a las consolas de Microsoft en un futuro.

Recientemente se descubrió un registro en el sitio de la Entertainment Software Rating Board (ESRB), en donde se menciona que Oddworld: Soulstorm llegará a Xbox One y Xbox Series X|S. Sin embargo, este sitio ya no está disponible. Por otro lado, el organismo dedicado a la clasificación de videojuegos en Brasil también señala la llegada de este título a Xbox One.

Oddworld: Soulstorm llegó a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, a través de Epic Games Store, el 6 de abril. La versión de PS5 estuvo disponible de forma gratuita por medio de PS+. Aunque por el momento no hay información oficial, una versión para consolas de Xbox no suena descabellado, especialmente considerando que varios juegos de la serie ya están disponibles en esta plataforma. Esperemos tener más información durante el evento de Xbox en E3 2021.

Vía: Gematsu