The House of Ashes, la tercera entrega en The Dark Pictures Anthology, ya se encuentra disponible el día de hoy. Tal y como sucedió con los juegos anteriores de la saga, este último incluye un teaser para el siguiente título de la antología, que llevará como nombre The Devil in Me.

El teaser en cuestión sugiere que esta vez tendremos que lidiar con un asesino en serie, y podemos ver una especie de monstruosidad que creó con un cadáver humano, un sistema hidráulico, y una grabadora de voz. Parece que los personajes tendrán que enfrentarse a una serie de trampas y por supuesto, nuestras acciones determinarán el resultado de quién vive o muere.

The Devil in Me pondrá fin a la primera temporada de The Dark Pictures, la cual incluye Man of Medan, Little Hope y House of Ashes. Todo indica que tendremos más de estos juegos en un futuro, pero exactamente cuándo sigue siendo un misterio.

Nota del editor: Todavía me falta jugar The House of Ashes, pero la verdad es que estos juegos resultaron ser mucho más divertidos de lo que creía. Sí, tienen unos cuantos problemas en cuanto al ritmo de la historia, pero en general, son experiencias que puedes disfrutar ampliamente por ti mismo o con amigos.

Via: PlayStation Lifestyle