The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me muestra nuevo gameplay

Uno de los lanzamientos que nos espera a fin de año es The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me, mismo que sigue la línea de historias de terror a las que Bandai Namco y Supermassive Games nos tienen acostumbrados. Y ahora que ya conocemos la fecha de salida, han liberado un nuevo video donde se enfatiza el gameplay del videojuego.

Quién nos recibe en este video es ni más ni menos que Tom Heaton, director del juego, explicando todo lo que vamos a ver dentro de la obra, esto incluye personajes, situaciones y demás contexto. A eso se le suma la introducción a un gameplay directo en el que se usarán avatares diferentes para llegar a una conclusión terrorífica al estilo de SAW.

Chécalo aquí:

The Devil in Me se centra en un hotel lleno de trampas, mismo que fue creado presumiblemente por H.H. Holmes, a quién se le denomina el primer asesino en serie de Estados Unidos. Aquí, un grupo de periodistas estarán grabando un documental, hasta que las cosas se empiecen a poner espeluznantes y bastante mortales para cada uno.

Este capítulo de The Dark Pictures llega el 18 de noviembre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía Bandai Namco