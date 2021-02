The Callisto Protocol forma “alianza estratégica” con Skybound Entertainment

The Callisto Protocol fue anunciado el año pasado durante The Game Awards, e inmediatamente llamó la atención cuando se reveló que estaba siendo desarrollado por el creador de Dead Space, Glen Schofield. Ahora, Striking Distance Studios, desarrolladores detrás del proyecto, han formado una “alianza estratégica” con Skybound Entertainment.

We’re stoked to announce our partnership with @sd_studios on The Callisto Protocol!

You know our love for horror runs deep, but now we’re upping the ante with a truly terrifying survival horror game from the team behind Dead Space. Check out @CallistoTheGame #CallistoTheGame pic.twitter.com/3by0fcnxZU

— Skybound Games (@skyboundgames) February 9, 2021