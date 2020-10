The Batman se ha retrasado hasta el 2022

El día de hoy se reveló que Warner Bros. retrasó el estreno de Dune hasta el próximo 1 de octubre de 2021. Tras este anuncio, muchas personas comenzaron a especular que The Batman de Matt Reeves sería la siguiente cinta en sufrir el mismo destino. Bueno, la pesadilla de muchos se ha vuelto realidad, ya que la próxima película del Caballero de la Noche ahora se estrenará hasta el 2022.

Después de un par de retrasos, se esperaba que The Batman llegara a los cines el próximo mes de octubre de 2021. Sin embargo, como señala The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha decidido posponer el estreno de esta cinta hasta el 4 de marzo de 2022. Aunque no se ha proporcionado una razón detrás de esta decisión, la nueva fecha de Dune y la salud de Robert Pattinson, quien tiene el papel principal, seguramente son factores importantes.

Junto a este anuncio, una serie películas y adaptaciones han cambiado su fecha de estreno. La cinta de Minecraft, la cual se iba a estrenar el 4 de marzo de 2022, se ha retraso indefinidamente. Por otro lado, The Matrix 4 ahora se estrenará hasta el 22 de diciembre de 2021. En cuanto al mundo de DC, The Flash ahora llegará a las salas de cine hasta el 4 de noviembre de 2022, Shazam! Fury of the Gods se mueve hasta 2 de junio de 2023, y Black Adam no cuenta con una fecha de estreno.

Vía: The Hollywood Reporter