Sony espera que el PS5 supere las ventas iniciales del PS4

Sony le está teniendo mucha fe a las ventas del PlayStation 5 durante sus primeros meses en el mercado, pues incluso busca superar las ventas iniciales del PlayStation 4 en su primer año fiscal. La actual consola de la compañía japonesa vendió siete millones de unidades desde su lanzamiento en noviembre 2013 hasta finales de marzo 2014, así que el reto no será nada fácil.

Jim Ryan, the CEO of Sony Interactive Entertainment, said in an interview with Korean media that he expects PS5 to sell more in its first fiscal year than PS4.

Second round of pre-orders for PS5 will open in Korea on Oct 7 at noon. https://t.co/rWaO5iObkC pic.twitter.com/5P9pmpfj8i

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 5, 2020