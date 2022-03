The Batman no tiene escenas poscréditos

Ya no falta prácticamente nada para el estreno mundial de The Batman, y nosotros tuvimos oportunidad de asistir a una función de prensa hace unos cuantos días. Sí, la película está tan increíble como esperabas, pero ¿tiene algún tipo de escena o escenas poscréditos? Acá te decimos si puedes salirte a tiempo de la sala de cine o si será necesario quedarte un rato más.

Marvel puso de moda este tipo de escenas en sus películas, y desde entonces, esta tendencia se ha mantenido. A estas alturas, estamos acostumbrados a que todas las películas de superhéroes tengan una escena oculta después de los primeros créditos, pero en el caso de The Batman no es así. Lo nuevo de Matt Reeves no tiene ninguna escena poscréditos, así que no será necesario que te quedes más tiempo del requerido.

Y es que de momento, Reeves únicamente quería enfocarse en crear una película que funcionara bastante bien por sí sola, sin la necesidad de formar parte de un extenso universo cinematográfico. De hecho, The Batman dará inicio a su propio universo ajeno al DCEU, y prueba de esto son las series spin-off de El Pingüino así como la de la Policía de Ciudad Gótica enfocada en Jim Gordon.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Creo que Reeves hizo bien al enfocarse únicamente en querer contar esta historia en solitario, pues muchas veces tenemos películas que únicamente sirven como un escalón para otros proyectos a futuro. En este caso tenemos una producción lo suficientemente fuerte para caminar por sí sola, además de que el resultado final quedó increíble.

Via: Atomix