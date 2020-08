The Batman explorará un elemento muy importante de Bruce Wayne

Otra película que también ha sufrido bastante a raíz de la pandemia por el COVID-19 es The Batman, nuevo filme del mejor detective del mundo protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves. La cinta ha retrasado su filmación esperando a que el personal termine de construir los sets para poder continuar con el trabajo, pero por mientras se nos ha adelantado que veremos un lado de Bruce Wayne que raramente es explorado en cualquier medio.

En entrevista para Den of Geek, Mattson Tomlin, co-guionista de la película, dio nuevos detalles sobre el largometraje y las razones que la hacen diferente a otras interpretaciones del murciélago:

“Creo que Matt Reeves como cineasta, si miras cualquiera de sus trabajos, ya sea Let Me In o Cloverfield o las películas de Planet of the Apes, siempre busca un punto de emoción, nunca se trata sobre la acción. Siempre es: ¿cuál es el alma de este personaje? Creo que realmente mirar a Batman como alguien que ha pasado por este trauma, y todo lo que está haciendo, es una reacción a eso; en lugar de rehuir, creo que la película se apoya en eso de formas muy divertidas y sorprendentes. Creo que eso es todo lo que puedo decir sin que me griten.”