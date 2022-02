A finales de julio de 2021, The Ascent, un RPG con un estilo cyberpunk, llegó a PC y Xbox, siendo una exclusiva de las consolas de Microsoft. Después de varios meses de rumores y filtraciones, Curve Games y Neon Giant, los responsables de este título, han confirmado que The Ascent sí llegará a consolas de PlayStation, y lo hará a finales del próximo mes.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que The Ascent llegará a PS4 y PS5 el próximo 24 de marzo de 2022. Junto a esto, los jugadores que pre-ordenen este título, podrán obtener lanzacohetes RPEG 33 con una mira láser única en azul. Esto fue lo que comentó Arcade Berg, cofundador y director creativo de Neon Giant:

“Nos ha sorprendido el recibimiento que ha tenido hasta ahora The Ascent en PC y Xbox, por lo que estamos encantados de poder llevar el juego a una nueva audiencia. Empezamos a desarrollar The Ascent porque amamos hacer videojuegos y queremos compartir nuestro trabajo con tantos jugadores como sea posible”.

Junto a su lanzamiento en consolas de PlayStation, los desarrolladores también están trabajando en agregar un modo fotográfico, mecánicas de transfiguración, un New Game+, y dos DLC. Sin embargo, por el momento no hay información sobre cuándo veremos este contenido. De igual forma, actualmente se desconoce si tendremos una edición física o no para estas consolas.

The Ascent llegará a PS4 y PS5 el próximo 24 de marzo de 2022. Puedes checar nuestro gameplay de este título aquí.

Nota del Editor:

The Ascent es un juego bastante entretenido. La mayoría de sus problemas técnicos han sido solucionados, y la versión que llegará a las consolas de PlayStation probablemente esté libre de los inconvenientes que sufrieron los usuarios de Xbox y PC en su momento. Solo espero que veamos una edición física.

Vía: PlayStation