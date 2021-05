Terry Crews exige la localización de Mother 3 y los fans pierden la cabeza

En un movimiento totalmente inesperado, el popular actor Terry Crews, exigió vía su cuenta de Twitter la localización de Mother 3, juego que debutó en 2006 para el Game Boy Advance y que, tristemente, nunca salió de Japón. Tal vez ahora que Crews alzó la voz, ¿Nintendo lo considere?

Acá puedes ver el extraño tweet del actor:

Los fans de esta entrega llevan más de 20 años suplicándole a Nintendo por su localización, pero la Gran N simplemente se rehúsa a comentar algo al respecto.

Como era de esperarse, los fans quedaron sorprendidos por el tweet de Crews y acá te compartimos las reacciones de algunos de ellos:

I wish to display MOTHER 3 here one day.

Nintendo pls

Listen to @terrycrews

LOCALIZE IT for the love of GOD we will throw money at you pic.twitter.com/VtNeZpyETQ

— Lev (@levianneth) April 30, 2021