Tales of Arise lanza nuevo tráiler enfocado en uno de sus protagonistas

Desafortunadamente, la presentación de Bandai Namco en E3 2021 no mostró absolutamente nada de Tales of Arise, el siguiente JRPG de esta aclamada franquicia. La buena noticia es que el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler enfocado en Alphen, uno de los dos protagonistas de este juego.

El adelanto en cuestión nos cuenta un poco más sobre la historia y motivaciones de Alphen, uno de los dos protagonistas que controlaremos en Tales of Arise. El tráiler no revela demasiado sobre él, así que no tienes que preocuparte por spoilers. De todos modos, si prefieres llegar en blanco al título, te recomendamos no verlo.

Tales of Arise llega al mercado el próximo 10 de septiembre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Fuente: Bandai Namco