Aquí los primeros detalles de A Pirate’s Life, la nueva expansión de Sea of Thieves

Una de las mayores sorpresas que se dieron durante el Xbox & Bethesda Showcase del E3 2021 fue la revelación de que Sea of Thieves tendrá una colaboración especial con Piratas del Caribe, la cual llegará de forma completamente gratuita el próximo 22 de junio. Ahora, durante una presentación espacial a la que tuvimos acceso previo al gran evento que se llevó a cabo el día de hoy, tuvimos la oportunidad de ver este contenido en acción.

Aquí se reveló que A Pirate’s Life, como se le conoce a esta colaboración con Disney, nos ofrecerá una historia completamente original que une estos dos mares. En esta aventura especial tendremos la oportunidad de embarcarnos en cinco diferentes Tall Tales, misiones con un peso narrativo, en donde conoceremos a Jack Sparrow y podremos enfrentarnos a David Jones, así como a una serie de sirenas malvadas, todo esto cronológicamente situado después de la quinta película de Piratas del Caribe.

Lo interesante de esta colaboración, es que podremos convivir con Jack Sparrow en todo momento. Aunque no será posible tomar el control de este pirata, el personaje principal de Piratas del Caribe se unirá a nuestra tripulación para esta serie de misiones especiales, y nos apoyará en ciertos conflictos navales. De igual forma, se dejó en claro que esta sigue siendo una expansión de Sea of Thieves, y por eso no se usó el nombre de la propiedad de Disney, y se optó por un título que refleja una nueva mirada al mundo creado por Rare.

Respecto a las novedades en el gameplay, tendremos acceso a un tridente especial, con el cual se podrá atacar a distancia. Junto a esto, se la ha dado un mayor énfasis a la exploración bajo el agua. No solo podremos sumergirnos en las profundidades del abismo, sino que será posible encontrar diferentes tesoros, lugares nuevos, y pelear contra enemigos en forma de sirenas.

Por otro lado, los desarrolladores han dejado en claro que este contenido gratuito se podrá disfrutar inmediatamente, y no será necesario llegar hasta algún punto en la aventura principal. En el menú del juego podremos dirigirnos a una zona conocida como Times of the Damned, la cual conecta al mundo de Sea of Thieves con el de Piratas del Caribe. Aquí podremos explorar diferentes zonas, entre las que destaca un cementerio de naves, el cual será posible recorrer en compañía de varios NPC, incluida una calaca parlanchina.

Respecto a Jack Sparrow, aunque la voz que vimos en el tráiler de revelación es similar a la de Johnny Depp, el famoso actor no está de regreso en esta ocasión. En su lugar, nos encontramos a Simon Newton, quien ha trabajado como el doble de este personaje en múltiples ocasiones, y sirvió como inspiración para los movimientos y la personalidad del famoso capitán pirata. De igual forma, se habló sobre el regreso de parte del talento original de las películas, aunque no se dieron nombres en específico.

Aquellos que estén interesados, deben de saber que A Pirate’s Life estará disponible de forma completamente gratuita el próximo 22 de junio, esto junto a la nueva temporada de Sea of Thieves. El contenido no está limitado un tiempo en específico y, como parte de la aventura principal, se puede disfrutar toda la historia de forma de un solo jugador, o en compañía de tus amigos.

Vía: Rare