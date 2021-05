Tal parece que John Rambo llegará a Call of Duty: Warzone en un futuro

Aunque las colaboraciones en Call of Duty: Warzone no son tan comunes como en Fortnite o PUBG, parece que el battle royale de Activision recibirá la visita de John Rambo, legendario soldado de las películas de 80s, el cual es interpretado por Sylvester Stallone.

Recientemente, la cuenta oficial de Call of Duty publicó una imagen en donde hablan de un jugador llamado SURVIVORJOHN#1009062, el cual ha logrado cinco victorias en cinco partidas, consiguiendo 552 muertes y con proporción infinita de muertes/bajas en siete horas de juego. Rápidamente el público se dio cuenta de que esto es una referencia a John Rambo.

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF

— Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021