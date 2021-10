El capítulo más reciente de la historia bioinnovadora de Swatch se desarrolla en 1984, un año importante para todo el mundo. En ese momento aparecieron iconos y pioneros influyentes. Fue el año de lanzamiento del Purple Rain de Prince, del Like a Virgin de Madonna y del videojuego Tetris. Por no mencionar que ese año Swatch entró en el Libro Guinness de los récords por construir un reloj gigante, de 13 toneladas y 162 metros, que se exhibió en la sede del Commerzbank en Frankfurt. También es el primer aniversario de la marca, cuya fundación inició una revolución tecnicolor en el mundo de los relojes.

El tiempo es lo que haces de él. Por eso Swatch deja su huella en el mundo de la innovación y la expresión propia. Con su última colección, 1984 Reloaded, la marca vuelve a sus raíces para inspirarse y combina un conjunto de sus diseños más codiciados y originales de 1984 con BIOCERAMIC, un nuevo logro en el campo de los materiales responsables. La mezcla única de cerámica y bioplástico derivado del aceite de ricino proporciona un material ligero y sólido resistente a los arañazos y con un acabado suave al tacto.

En cuanto a los detalles, 1984 nunca había estado tan de moda como en 2021. Cinco modelos que reinterpretan algunos de los primeros relojes destacados de Swatch y que captan la diversión liberadora y la frivolidad de esa década.

Por todos los errores y aciertos de la moda de los ochenta, las tendencias de esa época han vuelto a la vida con fuerza en las calles. Los modelos New Gent y Gent canalizan algunos de los colores más emblemáticos de la década, como el amarillo, el rojo, el negro, el gris y el blanco, y los combinan con unos potentes gráficos monocromáticos en la esfera. Sin embargo, la verdadera actualización de los modelos de 1984 Reloaded se refleja en la caja de BIOCERAMIC y en la correa y la trabilla fabricadas con materiales de origen biológico.



El New Gent blanco y el Gent gris también están disponibles como conjunto especial.



Los dos modelos de 1984 Reloaded se inspiran en el movimiento de diseño antimodernista del grupo Memphis y vienen en un paquete de edición especial a juego. Fabricado con materiales de origen biológico y BIOCERAMIC, el New Gent blanco tiene una esfera multicolor, mientras que el Gent gris presume de un diseño monocromático en la esfera.

Fuente: Swatch