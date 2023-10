Suspenden pláticas para acabar con huelga en Hollywood

Las conversaciones entre actores de Hollywood y estudios terminaron en acalorada discordia el miércoles por la noche, anulando cualquier esperanza de que la huelga de tres meses por parte de los intérpretes llegue a su fin en un futuro cercano.

Los estudios anunciaron que suspendieron las negociaciones contractuales, afirmando que la brecha entre las dos partes era demasiado grande como para que valiera la pena continuar, a pesar de una oferta que dijeron era tan buena como la que recientemente puso fin a la huelga de escritores. El sindicato de actores denunció las “tácticas de intimidación” de sus oponentes y afirmó que estaban distorsionando gravemente sus ofertas.

“Hicimos grandes avances en su dirección que simplemente han sido ignorados y no han tenido respuesta”, dijo Duncan Crabtree-Ireland, el director ejecutivo nacional y negociador jefe del Sindicato de Actores de Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio a The Associated Press en una línea de piquete en Los Ángeles el jueves. “No encontraremos una solución a esto si simplemente se van y no nos hablan”.