Suscriptores de Xbox Live Gold protestan contra los juegos gratuitos de marzo

El día de hoy por la mañana, Microsoft reveló los próximos juegos gratuitos para suscriptores de Xbox Live Gold en marzo. Siendo honestos, la alineación no es tan buena a comparación de meses anteriores y los fans ya están protestando para que los cambien.

Al momento de redactar esta nota, el tráiler sobre su anuncio tiene más dislikes que likes, algo que difícilmente ocurre con Games With Gold. Adicionalmente, los comentarios al tweet oficial están llenos de negatividad, enojo y frustración. Acá te compartimos algunos:

“Denos buenos juegos para variar, estos son basura.”

Give us actual good games for once lmao these are trash — Stormzy (@mr_stormzy) February 23, 2021

It’s honestly impressive how they manage to lower your expectations every month… — JMackGaming (@JMackGaming) February 23, 2021

“Honestamente me impresiona cómo logran bajar tus expectativas cada mes.”

Cant remember the last time there was a good gwg line up. — Paul Clack (@Clack1985) February 23, 2021

“No recuerdo la última vez que tuvimos una buena alineación de Games With Gold.”

Considerando lo mucho que Microsoft escucha y complace a sus fans, será cuestión de tiempo para ver si la compañía hace algo al respecto de estos juegos.

Via: ComicBook