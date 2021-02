Cuenta oficial de Pokémon trolea sobre los remakes de Diamond & Pearl

Hace no mucho tiempo empezó a circular el rumor de que Nintendo anunciará los remakes de Pokémon Diamond and Pearl como parte del Pokémon Day este año, y la cuenta oficial de Twitter se ha sumado a estas especulaciones.

Cada día de esta semana, la cuenta de Pokémon ha publicado un conteo para el Pokémon Day con diferentes Pokémon de cada generación. Sin embargo, la publicación de hoy es un poco diferente a las anteriores:

Let’s go, Sinnoh! Turtwig, Chimchar and Piplup are preparing for #PokemonDay—it’s only 4 days away! pic.twitter.com/607ObX4uML — Pokémon (@Pokemon) February 23, 2021

Como puedes ver, esta publicación empezó con las palabras ‘Let’s Go‘, haciendo referencia a Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee, los otros dos remakes de la franquicia. Esto no quiere decir necesariamente que los remakes de Pearl and Diamond ya hayan sido confirmados, y parece que solo es Pokémon divirtiéndose con los fans.

Via: ComicBook