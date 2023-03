Surgen rumores del chip que usará el sucesor del Switch

En los últimos días han surgido rumores en línea sobre el chip para el sucesor de Switch, lo que ha llevado a la especulación sobre quién será su frabricante y qué especificaciones tendrá. Inicialmente, el usuario conocido como @OreXda en Twitter y reconocido por filtrar con precisión tecnología relacionada con smartphones, afirmó que el sucesor de Switch usaría un chip Nvidia Tegra para la próxima consola y que éste sería “fabricado a partir de 5LPP”.

‘5LPP’ es un proceso de 5 nanómetros desarrollado por Samsung y significa ‘5nm Low Power Plus’. Antes de esto, la opinión popular era que el Tegra239 sería la elección de Nintendo, un empleado de Nvidia confirmaría la existencia de este chip el año pasado.

Sin embargo, OreXda más tarde se retractó de esta información, diciendo que el chip había sido “abandonado hace unos días (o meses)” después de que Nvidia cambiara de Atlan a Thor tras la cancelación del primero.

Nvidia está apuntando a un debut en 2025 para ese chip enfocado para uso en automóviles. Varias fuentes creen que el nuevo Switch estará disponible a finales de 2023 o en algún momento de 2024. Pero Nintendo no ha anunciado nada oficialmente al momento.

Una fuente indica, que el T239 se completó en septiembre de 2022, y dado que la información es pública (a través de linux.org), es probable que el T239 sea el principal candidato para la consola. La Switch actual utiliza el Tegra X1 de Nvidia, que se reveló en 2015, dos años antes del lanzamiento de Switch. Si se sigue el mismo patrón, es probable que Nintendo ya haya optado por el chip, o al menos se tenga la información.

Otros consideran como una potencial opción para Nintendo el Orin Nano 8GB, con discusiones en foros que señalan su favorable punto de precio y bus de memoria de 128 bits. Otra opción podría ser el Orin NX16GB, un chip mucho más costoso que promete una tasa de TFLOP (operaciones de punto flotante por segundo) más alta y que colocaría a la consola aproximadamente al nivel del rendimiento del PS4 (que es 1.84).

Por supuesto, nada ha sido confirmado, y esto todavía está en el ámbito de la especulación en círculos tecnológicos, así que hay que tomar todo esto con una buena dosis de escepticismo. Pero ha hecho que la gente hable una vez más y esté emocionada por lo que el futuro pueda deparar. El presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, dijo recientemente que la compañía era “optimista” sobre la Switch actual, por lo que parece que la palabra oficial no llegará en un futuro cercano. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podría ser el gran lanzamiento para la Switch este año, pero la compañía insiste en que hay más planes para la consola en 2023 y más allá.

Vía: Nintendo Life