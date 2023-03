¡Parece que Crunchyroll viene con otra gran temporada de anime! No estamos lejos del período de primavera de 2023, lo que significa que un montón de nuevos programas están listos para salir al aire. A pesar de un comienzo lento del año, la industria tiene una ola de títulos de primera categoría programados para lanzarse a partir de este abril, y Crunchyroll los transmitirá. Entonces, si tienes tu calendario listo, vamos a desglosar qué programas llegarán a esta plataforma de streaming el próximo mes.

Dr. Stone New World se apoderará de Crunchyroll en abril junto con Hell’s Paradise, Mashle: Magic and Muscles, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury temporada dos, Tonikawa: Over the Moon for You temporada dos, The Ancient Magus’ Bride temporada dos, Vinland Saga temporada dos y otros títulos por anunciar.

En cuanto a los nuevos simulcasts, Crunchyroll tendrá varios de ellos en abril. Hell’s Paradise estará entre las series elegidas, junto con Konosuba: An Explosion on This Wonderful World y A Galaxy Next Door. Y, por supuesto, Crunchyroll lanzará varios doblajes para la temporada de primavera de 2023. Puedes leer la lista completa de series que estarán disponibles a continuación:

A Galaxy Next Door

Dr. STONE New World

Dead Mount Death Play

Hell’s Paradise

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World

KamiKatsu: Working for God in a Godless World

KONOSUBA – An Explosion on this Wonderful World!

Kuma Kuma Kuma Bear – Punch!

My Clueless First Friend

My Home Hero

Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage

Sacrificial Princess and the King of Beasts

The Ancient Magus’ Bride Season 2

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far

The Legendary Hero Is Dead!

TONIKAWA: Over The Moon For You Season 2

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Yuri Is My Job!

Como puedes imaginar, Crunchyroll tendrá mucho que ofrecer cuando llegue la temporada de primavera de 2023. Así que ve organizando tu calendario.

Vía: Comicbook