Surge video nunca antes visto de Shrek

Shrek es una de las franquicias animadas más amadas del siglo. Con rumores de una nueva entrega en camino, recientemente salieron a la luz pruebas de animación que nos dan una mirada a la visión original, aquella que estaba muy alejada del producto final que vimos en el 2001.

Recientemente, el canal de YouTube, conocido como The Zoom Art Studio, compartió un video de casi 40 segundos, en donde podemos ver a una versión de Shrek cantando I Got You (I Feel Good) de James Brown, esto mientras camina por las calles de un pueblo medieval.

FOUND MEDIA: The Shrek test animation has been found and uploaded by the original animator and YouTube channel, "Zoom Art Studio." pic.twitter.com/2lnY5iJd7R — blameitonjorge (@blameitonjorge) November 24, 2023

Esta versión de la película se remonta a 1995, cuando la cinta iba a ser muy diferente. No solo el diseño de Shrek era muy diferente al resultado final, sino que Chris Farley, comediante que lamentablemente murió en 1997, iba a ser el encargado de darle vida a este ogro, papel que eventualmente tomó Mike Myers.

Junto a esto, la descripción del video revela que la idea original de Shrek era una “película oscura y vanguardista de bajo presupuesto”, muy lejos de la parodia de cuentos de hadas en la que se convirtió el producto final. Lamentablemente, no hay una idea clara del camino que esta versión original iba a tomar. Si bien hay un par de diálogos originales por parte de Farley en el internet, esta visión nunca se concretó.

Recordemos que cuando Shrek llegó a los cines, no solo fue una parodia de Disney y sus películas, sino que también tomó múltiples referencias de la cultura popular del momento, algo similar a lo que hizo Scary Movie por esos años. Sin embargo, parece que la visión original iba a ser diferente, con un protagonista menos amargado, y más enfocado en la comedia que tanto caracterizó el trabajo de Farley.

Respecto al futuro de la serie, Shrek 5 está en camino. La última escena de Puss in Boots: The Last Wish nos mostró al personaje principal regresando a Muy, Muy Lejano. Por su parte, una serie de reportes han indicado que Dreamworks ya está trabajando en la animación, y el próximo año se revelaría este proyecto, con un estreno planeado en algún punto de 2025. De igual forma, se espera que Mike Myers, Eddie Murphy y el resto del elenco principal, regresen para esta entrega. Por su parte, sería interesante escuchar una vez más a Alfonso Obregón Inclán y a Eugenio Derbez en el doblaje al español latino.

Tras el estreno de la primera película, Shrek se convirtió en un gran éxito y recibió elogios de la crítica por su humor, su trama única y sus personajes memorables. Generó varias secuelas, incluidas Shrek 2, Shrek Tercero y Shrek Forever After, así como películas derivadas como El Gato con Botas, esto sin olvidar todos los especiales navideños y de Halloween que hemos visto en los últimos años. La franquicia también se ha ampliado para incluir productos, atracciones de parques temáticos y más, convirtiendo a Shrek en un fenómeno cultural. El personaje principal, con su apariencia y personalidad distintivas, se ha convertido en una figura icónica de la cultura popular.

Nota del Editor:

Shrek es una gran serie de películas. Si bien las primeras dos son las más amadas, no hay que olvidar a la cuarta, la cual también tiene mucho mérito. Lamentablemente, la tercera cinta dejó mucho que desear, y no es tan recordada como las otras. Esperemos que Shrek 5 continúe por el camino de las primeras dos, y no tanto en la dirección que tomó el tercer largometraje.

Vía: The Zoom Art Studio