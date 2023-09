Voz de Shrek explota contra fanático en escenario

A día de hoy algo que ya establecido es dar su respectivo a crédito a las personas que brindan sus voces para interpretar el doblaje al español latino, y por ende, los actores se han convertido en celebridades que viajan a eventos de manera constante para convivir con los seguidores. Tal es el caso de Alfonso Obregón, quien en una de sus presentaciones perdió los estribos con asistentes molestos.

Durante una de sus conferencias, el actor de voz que ha interpretado a personajes bastante icónicos como Shrek, Kakashi, Bugs Bunny, entre otros, ha explotado a insultos contra una persona dentro de la concurrencia. Eso se debe a que le estaba molestando al mencionar que se fuera de lugar para pasar a otros actores de este gremio, entre ellos claramente la voz de Gokú, Mario Castañeda.

De hecho, el usuario abajo del escenario le ha dicho al actor en medio de su explicación que se callara, por lo que Obregón lo invito a pasar o que se salga del lugar hasta que lleguen las personas de su preferencia al escenario. Esto es algo que no se había visto antes, pues normalmente estos profesionales son tolerantes ante lo que el público diga en sus caras.

Acá el video:

Vale la pena mencionar, que este video ya tiene algunos años de antigüedad en las redes, pero que ha tomado más relevancia en estos días debido al ferviente rumor de que Naruto Shippuden por fin terminará de tener todos sus capítulos doblados al español. El primer paso ya se dio hace poco con Netflix, puesto que incluyeron varias películas de la franquicia con nuestro idioma.

Recuerda que el doblaje de Naruto en versión niño con doblaje está disponible en streaming.

Vía: Youtube

Nota del editor: Es que esos fans intensos no se aguantan la verdad, por lo que los tienen que poner en su lugar sí o sí, no hay de otra. Eso sí, no se puede evitar escuchar la voz de Shrek cuando surgen los gritos y demás cuestiones.