Summer Game Fest y Day of the Devs se unen para promocionar juegos indie

El Summer Game Fest, el gran evento del verano para la industria de los videojuegos, ha sumado dos presentaciones a su calendario, ambas enfocadas en los desarrolladores y publisher de juegos independientes. La primera se llevará a cabo el 22 de junio, y la segunda el 20 de julio, y contarán con la participación de compañías como Annapurna Interactive, Team17, Finji y thatgamecompany.

La presentación del 22 de junio dará inicio a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México). Ambos eventos son el fruto de relación entre el Summer Game Fest de Geoff Keighley, y el Day of the Devs organizado por Double Fine y iam8bit. Esto fue lo que comentó Keighley al respecto:

“Los desarrolladores y publishers de juegos independientes son una parte vital de nuestra industria y Summer Game Fest. Estoy entusiasmado de formar un equipo con Day of the Devs para estos eventos de exhibición que estarán llenos de jugabilidad y actualizaciones de editoriales independientes y principales”.

A continuación una lista de las compañías que han confirmado su participación hasta el momento:

-Akupara Games

-Annapurna Interactive

-The Behemoth

-Finji

-Kowloon Nights

-Longhand Electric

-MWM Interactive

-Panic

-Sabotage Studio

-Skybound Games

-Team17

-thatgamecompany

-Tribute Games

-ustwo games

Afortunadamente, esta lista no es la final, más compañías se irán sumando conforme pase el tiempo. Pero eso no es todo, ya que si cuentas con un estudio independiente, puedes enviar tu solicitud aquí, y formar parte de Day of the Devs y de este selecto grupo de desarrolladores

El evento del 22 de junio se llevará a cabo a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México), por el otro lado, se desconoce a qué hora dará inicio la presentación del 20 de julio.

Vía: Gematsu