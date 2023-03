Steam tendrá emulador de GameCube

Los creadores de Dolphin anunciaron que el emulador de GameCube y Wii llegará a Steam Early Access a finales de este año. Promete permitir a los usuarios jugar clásicos como The Legend of Zelda: The Wind Waker y Super Mario Galaxy con gráficos mejorados y mejor rendimiento que las consolas originales ofrecían. Estoy seguro de que los abogados de Nintendo están encantados.

“¡Nos complace anunciar nuestro gran experimento! ¡Dolphin llega a Steam!” escribieron los creadores el martes. “Estamos contentos de finalmente contarle al mundo sobre nuestro experimento. ¡Esto ha sido el resultado de muchos meses de trabajo, y esperamos ponerlo pronto en las manos de los usuarios!” Aunque la página de Dolphin en Steam ya está publicada, el emulador no estará oficialmente disponible a través de la tienda de Valve sino hasta dentro de algunos meses.

El emulador de código abierto, que ha estado en desarrollo continuo durante dos décadas, será gratuito para descargar y admitirá pantallas 4K, así como controles modernos. También tiene juego en línea para multijugador, así como soporte para mods de la comunidad, randomizers y paquetes de niveles personalizados. Otras ventajas incluyen jugar con estados guardados, cámara lenta y disparo rápido.

Los creadores del emulador se apresuran a señalar que Dolphin no viene con ningún juego, algo que señalan repetidamente en la página de Steam. “Este software está diseñado para ejecutar juegos adquiridos legalmente”, dice una de las notas. “Dolphin Emulator no viene con juegos. No apoyamos la piratería de ninguna forma”.

Mientras que los jugadores pueden tomar sus colecciones de juegos existentes, copiarlos a la PC y luego usar esas imágenes de disco en el emulador, tampoco escasean las formas de descargar copias piratas de juegos de consola, lo cual es una de las razones por las que Nintendo ha tratado históricamente con desprecio a la emulación y a todo desarrollo amateur para sus plataformas cerradas.

Los usuarios de Steam Deck en particular han estado disfrutando recientemente del uso de emuladores para acceder a sus antiguas colecciones de juegos sobre la marcha y, a menudo, con un mejor rendimiento. Valve incluso incluyó accidentalmente el icono de un emulador de Switch llamado Yuzu en uno de sus avances para la consola portátil de juegos para PC, antes de eliminar rápidamente la referencia.

En lugar de robustas características de “Consola Virtual” en el Switch, los emuladores como Dolphin son una bendición para los entusiastas y preservacionistas del juego retro. Esta semana, Nintendo apagó las luces de las tiendas virtuales de Wii U y 3DS para siempre, lo que hace imposible comprar digitalmente una gran cantidad de juegos increíbles. Proyectos de “homebrew” como Dolphin son una forma para que la comunidad intente mantener esos juegos con vida.

Vía: Kotaku