Starfield debutaría a inicios de 2022 y sí, es exclusivo de Xbox

A mediados de marzo, durante la presentación que Microsoft le dedicó al futuro de Bethesda, Phil Spencer dijo que “de ahora en adelante todos los futuros juegos de Bethesda serían exclusivos de Xbox“. Por alguna extraña razón, la gente sigue dudando de estas palabras y los rumores sobre la posible exclusividad de Starfield no dejan de salir.

Una vez más, Jeff Grubb, periodista de VentureBeat y confiable insider, aseguró que Starfield NO llegará a consolas PlayStation, y se quedará únicamente en Xbox y PC. Adicionalmente, Grubb dijo que el título está previsto para estrenarse a principios de 2022 debido a que la pandemia afectó su fecha original para este año.

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021