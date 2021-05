Comparten nuevas fotos del detrás de cámaras de Spider-Man: No Way Home

Después de un año bastante conflictivo para la industria del entretenimiento, parece que Marvel Studios finalmente empezó a retomar el ritmo en cuanto a sus producciones más importantes del MCU. Una de estas es Spider-Man: No Way Home, que finalmente llegará a cines en diciembre de este año, y que acaba de estrenar varias imágenes cortesía de uno de sus actores.

A través de Instagram, Jacob Batalon (Ned) publicó múltiples fotografías del detrás de escenas de la tercer película del arácnido. Aunque no hay mucho que rescatar de ellas, en una podemos ver a Tom Holland (Peter Parker) con daños en el rostro, indicando la existencia de una fuerte pelea en el filme. Sin más preámbulos, acá las puedes ver tú mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacob Batalon (@lifeisaloha)

Desafortunadamente, y como ya te percataste, ninguna de estas fotos nos dan un mejor vistazo al nuevo traje de Spidey. Seguramente los fans empezarán a especular que estas imágenes en realidad son pistas sobre el Spider-Verse que, aparentemente, será introducido en el filme. Respecto a esto, Andrew Garfield dijo que al menos él no participaría en No Way Home, ¿le creemos?

Spider-Man: No Way Home llega a cines en diciembre de este año.

Fuente: Jacob Batalon