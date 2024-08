Desde hace tiempo, los juegos físicos de algunas compañías se han posicionado solo como una llave que te da acceso a una descarga del juego. Lamentablemente, parece que esto no se detendrá por lo pronto, puesto que Star Wars: Outlaws no te permitirá jugar sin una conexión a internet.

Si bien en abril de este año se filtró la caja de este juego, en donde se confirma que necesitas de una conexión a internet para su instalación en consolas, recientemente surgió información que nos muestra esto en acción, y los fans se han decepcionado por completo.

Wanna enjoy #StarWarsOutlaws offline on PS5? This is what you are greeted with when booting the game after an offline installation, according to a report from a community member.

44,86 GB on disc. 8 GB patch available. 49,24 GB after that. pic.twitter.com/dQTCLM5eTZ

— Does it play? (@DoesItPlay1) August 23, 2024