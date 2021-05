Square Enix ya está trabajando en una versión offline de Dragon Quest X

El próximo año se celebrará el décimo aniversario de Dragon Quest X, el MMORPG de la serie. De esta forma, Square Enix no perdió la oportunidad para anunciar un par de sorpresas relacionadas con este título durante la presentación especial que se llevó a cabo el día de ayer.

Para comenzar, la versión 6.0 ya está en desarrollo, y se espera que esté disponible en algún punto del próximo año. Sin embargo, en 2021 veremos nuevo contenido para la versión 5.5. De igual forma, se reveló la existencia de Dragon Quest X Offline, juego que, como su nombre lo indica, nos dará la oportunidad de vivir la historia de este MMORPG, pero sin algún tipo de conexión en línea.

Esta nueva versión de Dragon Quest X contará con un nuevo estilo visual, así como una serie de cambios al gameplay, los cuales no han sido revelados. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible este título, ni a qué consolas llegará. Respecto a un lanzamiento en occidente, Square Enix no ofreció información sobre la llegada de este MMORPG a nuestra región. Aunque existe la posibilidad de ver la versión offline en nuestro territorio, por el momento no hay información oficial.

En temas relacionados, Dragon Quest III tendrá un nuevo remake. De igual forma, un spin-off de Dragon Quest XI ya está en desarrollo.

Vía: Square Enix