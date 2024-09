Square Enix le dará más apoyo a Xbox

Desde hace un par de generaciones se ha notado que Square Enix siempre cuenta con preferencias al lanzar sus videojuegos en ciertas plataformas, especialmente tienen afinidad con PlayStation para lanzar grandes proyectos, y uno de ellos es Final Fantasy XIV, el cual tuvo un inicio turbulento pero ahora es todo un éxito. Con eso en mente, este mismo lanzamiento también llegó a Xbox y ese es el primer paso de algo que puede resultar en una colaboración más estrecha.

De forma reciente, Naoki Yoshida ha mencionado que la empresa estará lanzando el doble de juegos para apoyar las plataformas de Microsoft, añadiendo que el recibimiento del MMO RPG fue bastante fuerte, añadiendo que este será el punto de partida para entablar mejores migas. Eso significa, que juegos de franquicias importantes, entre ellos los remakes de Final Fantasy VII Remake y XVI podrían tener la posibilidad de llegar a estas consolas.

Esto mencionó:

Con el lanzamiento de Final Fantasy 14 en Xbox, Phil Spencer dedicó mucho tiempo y esfuerzo y trabajó duro para hacerlo realidad. Así que nos gustaría aprovechar eso al máximo y profundizar aún más la relación con los jugadores de Xbox en el futuro. En Square Enix hemos estado cambiando nuestra política. Así que ahora estamos avanzando hacia la política de lanzar nuestros juegos en una base multiplataforma, y ​​realmente queremos que tantos jugadores como sea posible jueguen nuestros títulos. Con Final Fantasy 14 como punto de partida, queremos lanzar más juegos de Square Enix en Xbox, y habrá más títulos nuestros lanzados en Xbox. Así que espero que los jugadores estén ansiosos por ver cosas futuras en la plataforma.

Por ahora el proceso de que los juegos Japoneses vayan llegando con más frecuencia a Xbox va creciendo, dado que hace no mucho franquicias como la Ace Attorney se van sumando no solo al catálogo de la consola, sino también al servicio de Game Pass. Esto se ve reflejado a su a vez con Kunitsu Gami: Path of the Goddess.

Vía: IGN

Nota del autor: Esperemos que más juegos de la empresa vayan llegando con los años, al final sus lanzamientos valen la pena de probar, y no estaría bien que los restrinjan al público.