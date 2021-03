Sony Interactive Entertainment y RTS adquieren conjuntamente a Evo

Parece que el Evolution Championship Series, o Evo, está por comenzar un nuevo capítulo en su historia. El día de hoy se ha anunciado una nueva colaboración con Sony Interactive Entertainment y RTS, en donde estas compañías han adquirido las propiedades de Evo por parte de Triple Perfect a través de una sociedad conjunta de eSports.

Tony y Tom Cannon, los co-fundadores de Evo, seguirán siendo administradores para “asegurarse de que Evo siga siendo una plataforma competitiva de base única en su tipo para jugadores de lucha y fanáticos de todo el mundo”. Esto fue lo que comentó Sony Interactive Entertainment al respecto:

