¿Marvel’s Avengers como un free-to-play? Crystal Dynamics habla al respecto

Marvel’s Avengers no tuvo el mejor de los lanzamientos el año pasado, pero eso no significa que Square Enix ni Crystal Dynamics ya estén listos para darse por vencidos con el juego. De hecho, hoy mismo ya puedes descargar la actualización next-gen del título, pero ¿en algún punto se volverá free-to-play como muchos lo esperan? Parece que no será así.

En una reciente entrevista con IGN, Scot Amos, jefe de Crystal Dynamics, habló sobre la posibilidad de convertir a Marvel’s Avengers en una experiencia free-to-play, y aquí te compartimos su respuesta:

“El modelo que tenemos es el mismo que seguiremos utilizando siempre. Véanlo de esta manera, una vez que compras tu entrada para un parque de diversiones, tienes acceso a todas estas atracciones, y lo que nosotros estamos haciendo es añadir más atracciones sin costo alguno a ese parque que es Marvel’s Avengers.”

Durante el Square Enix Presents de hoy, la compañía reveló todo el contenido post-lanzamiento que estará llegando al juego en este 2021. Desafortunadamente, todavía falta un buen rato para el debut de Spider-Man.

Fuente: IGN