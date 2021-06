Sony confirma que Horizon: Forbidden West sí saldrá este año, pero no da fecha exacta

Como seguramente ya sabrán, el día de hoy se ha confirmado que la secuela de God of War (2018) ha sido retrasada, y no estará disponible en 2021. Sin embargo, los fans de esta compañía aún tienen un gran juego AAA en puerta. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, Horizon Forbidden West sigue en marcha para llegar a nuestras manos en algún punto de 2021.

En una reciente entrevista con Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, se ha revelado que Horizon Forbidden West aún sigue en marcha para llegar a PS4 y PS5 en algún punto de la temporada de “holiday 2021”. Esto fue lo que comentó Hulst:

“Actualmente, tenemos dos juegos muy grandes y muy narrativos en desarrollo: Horizon Forbidden West y el próximo God of War. Y ambos, francamente se ven afectados por el acceso a la captura de rendimiento y el talento. Para Horizon, creemos que estamos en camino de lanzar esta temporada navideña. Pero eso aún no es del todo seguro, y estamos trabajando tan duro como podemos para confirmarlo tan pronto como podamos”.

Sin embargo, Hulst menciona que esto no es una completa seguridad, y Horizon Forbidden West podría llegar en otra fecha, aunque aún estaría disponible este mismo año. Esperemos tener información más precisa sobre esta esperada secuela conforme avanza el año.

