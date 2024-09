Sony confiesa que necesitan más propiedades intelectuales

Una de las características clave en el mercado de los videojuegos, sobre todo cuando se habla de consolas, es que las empresas necesitan sí o sí tener sus propias propiedades intelectuales, eso ayuda a que se formen de una identidad y los fans los reconozcan al momento, razón por la cual Nintendo tiene a Mario, Xbox a Halo y PlayStation a God of War. Y hablando de Sony justamente, de forma reciente quien anteriormente era el CEO interino, Hiroki Totoki, menciona que no tienen las propiedades suficientes.

Totoki ha reconocido que la compañía enfrenta un desafío importante en cuanto a la falta de suficientes propiedades intelectuales dentro de sus estudios dedicados al desarrollo de videojuegos. A pesar de contar con un amplio catálogo de títulos exitosos como The Last of Us, Uncharted y Astro Bot, señala que la empresa necesita expandir su cartera de IP para mantener su competitividad en el mercado global, donde la demanda de nuevas experiencias es cada vez mayor.

Esto es lo que mencionó:

Ya se sea para juegos, películas o anime, no tenemos tanta propiedad intelectual que hayamos fomentado desde el principio. Nos falta la fase inicial (de IP) y eso es un problema para nosotros.

A pesar de esta carencia, Sony ha sido sumamente efectiva en llevar sus contenidos populares en Japón al resto del mundo, logrando que franquicias originalmente pensadas para un mercado local encuentren éxito a nivel global. El enfoque de la compañía en adaptar y promover juegos como The Last of Us y Uncharted para audiencias internacionales ha resultado en una sólida expansión de su base de jugadores en diferentes regiones, demostrando su capacidad para captar la atención del público más allá de su mercado nacional.

Aun así, Totoki enfatiza la importancia de desarrollar nuevas propiedades intelectuales que permitan a Sony mantenerse a la vanguardia en una industria cada vez más competitiva. Si bien títulos como Astro Bot y las franquicias establecidas continúan siendo populares, la necesidad de innovación y expansión en términos de IP se ha vuelto crucial para seguir siendo un líder en la industria del entretenimiento interactivo.

Vía: Financial Times

Nota del autor: Pues si somos sinceros se han estancado en usar las mismas cuatro franquicias una y otra vez. La única nueva por así llamarla es Ghost of Tsushima, entonces tienen que ponerse manos a la obra.