One Piece es uno de los animes más amados de todos los tiempos. Con más de 20 años en transmisión, ha logrado crear una sólida base de fans que no pueden esperar para el siguiente capítulo. Sin embargo, no todo es para siempre, y es que uno de los nuevos animes de Crunchyroll se ha posicionado como el anime más popular del momento, superando a la adaptación de la obra de Eiichirō Oda.

De acuerdo con Crunchyroll, el episodio 11 de la segunda temporada de Solo Leveling consiguió 100 mil “me gustas” en dos horas y 50 minutos, rompiendo su récord anterior, que tenía el episodio seis de la misma temporada, algo que logró en poco más de siete horas. Con esto, Solo Leveling supera los 594,486 puntos que alcanzó One Piece en su momento.

Ahora, es importante mencionar que hay varias métricas para determinar la popularidad de cualquier anime. Si tomamos en consideración al sitio de My Anime List, One Piece tiene el puesto 17 en popularidad, mientras que Solo Leveling se encuentra en el lugar 210. En el caso de Crunchyroll, este es un sitio que beneficia a los lanzamientos nuevos, dejando a ciertas obras de legado de lado.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con One Piece cuando el anime regrese dentro de poco. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo al live action de One Piece. De igual forma, así se verían los personajes de One Piece en el estilo de Studio Ghibli.

Vía: Vandal